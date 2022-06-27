Putin savaşın başından beri ilk yurtdışı seyahatine çıkıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı askeri harekatın ardından ilk yurtdışı ziyaretini yapacak.

Rossiya 1 televizyonu Putin'in Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Buna göre Putin Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile görüşecek. 29 Haziran'da da Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Azerbaycan, Kazakistan, İran ve Türkmenistan liderlerinin de katılacağı VI. Hazar Zirvesi'ne katılacak.

Putin en son yurtdışı ziyaretini Şubat ayı başında Çin'e yapmıştı. Putin Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılışına katılan Putin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmüştü.