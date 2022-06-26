İspanya Dışişleri Bakanı: Ukrayna'nın NATO'ya katılması hiçbir zaman masada olmadı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares NATO'nun Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Madrid'de yapılacak olan zirveye katılmaya davet ettiğini, ancak bunun bloğun Kiev'i yakın zamanda saflarına katılmaya davet etmeyi planladığı anlamına gelmediğini söyledi.

El Pais gazetesinde bugün yayınlanan demecinde Albares, Kiev'in "orta vadede" bloğa katılması için kapılarını açık tutup tutmayacağı sorulduğunda, Ukrayna'yı NATO'ya katılmaya davet etme sorununun gündeme getirilmediğini söyledi. Yetkili Ukrayna'nın üyelik ihtimaline ilişkin “Hiçbir zaman masada olmadı, şimdi de söz konusu değil" diye ekledi.

AB ve NATO'nun yalnızca "Ukrayna ve Avrupa'ya barışın bir an önce dönmesini" temenni ettiğini belirten Albares, bununla birlikte AB ülkeleri ve onların "transatlantik müttefikleri" tarafından alınan tüm önlemlerin Moskova'nın güçlerini geri püstkürtmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.