Putin: Saldırgan tutum devam ederse askeri önlemler alacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün düzenlenen Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında NATO’nun doğuya ilerleyişi ile ilgili kaygılarını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, ülkesinin, Batının saldırgan eylemlerine devam etmesi durumunda askeri ve teknik önlemler almaya hakkı olduğunu söyledi.

NATO ve ABD'nin, doğuya genişleme politikalarını eleştiren Putin, bu politikalar nedeniyle ABD’yi suçlayarak, "Her adımda Rusya, bir şekilde karşılık vermek zorunda kaldı. Her adımda durum sürekli olarak kötüye gitti. İlişkilerimiz iyiyken ABD, Kuzey Kafkasya'da ayrılıkçı hareketi destekledi, NATO'yu genişletti, füze savunma sistemlerinin sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmalardan çekildi. ABD, tüm bu eylemleri Soğuk Savaş'taki sözde zaferin coşkusu ve o dönemki durumun yanlış değerlendirilmesi nedeniyle gerçekleştirdi. Bugün ise bazı şeylere çözüm bulmak zorunda olduğumuz bir durumdayız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Putin, toplantıda NATO’nun politikalarına karşı savunma hakkı olduğunun da altını çizdi ve şunları söyledi:

"Eğer, NATO ve ABD füze kompleksleri Ukrayna'ya gelirse, füzelerin Moskova'yı vurma süresi 7-10 dakikaya, hipersonik füze konuşlandırılırsa 5 dakikaya kadar düşecek. Bu, Rusya için en ciddi meydan okuma. Batılı meslektaşlarımızın bariz saldırgan tutumu devam ederse askeri ve teknik önlemler alacağız ve dostça olmayan adımlara karşı sert bir şekilde karşılık vereceğiz".

Sözlerine, Suriye ve Dağlık Karabağ’daki Rus barış güçlerinin faaliyetlerini de ekleyerek devam eden Rusya lideri, Rusya'nın füze komplekslerinin modernleştirildiğine ve 2021 yılındaki füze tatbikatlarının başarıyla tamamlandığını da söyledi.

Putin şöyle konuştu:

"Suriye'de görev yapan askerlerimiz, Rus askerine yakışır şekilde görevlerini sürdürdü. Onların varlığı sivil halka ve ülkedeki istikrarın sağlanması yönünde büyük katkı sağlıyor. Bir yılı aşkın süredir askerlerimiz Dağlık Karabağ'da istikrarın sağlanması için görev alıyor. Onların sayesinde büyük ölçüde insani durum iyileşmiş, birçok bölge mayınlardan arındırılmış, sosyal altyapı tesisleri oluşturulmuş ve kültürel miras korunmuştur. Bu görevleri yerine getiren personele teşekkür ederim". (İHA)