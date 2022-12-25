Putin: Rusya Ukrayna konusunda müzakereye hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı tüm taraflar birlikte müzakere etmeye hazır olduğunu, ancak Kiev'in bunu reddettiğini öne sürdü.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Putin televizyonda katıldığı bir söyleşide “Kabul edilebilir çözümlerle ilgili dahil olan herkesle müzakere etmeye hazırız ancak bu onlara bağlı. Biz müzakereyi reddeden taraf değiliz” dedi.

Putin, “Doğru yönde hareket ettiğimize inanıyorum. Ulusal çıkarlarımızı, halkımızın çıkarlarını savunuyoruz. Vatandaşlarımızı korumaktan başka seçeneğimiz yok" yorumunda bulundu

Herson'a saldırı

Rusya'nın Ukrayna'nın Herson bölgesine düzenlediği son saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybettiği ve 58 kişi yaralandığı bildirildi.. Ayrıca Herson'da mayın temizleme çalışmaları esnasında üç Ukraynalı acil durum çalışanının yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamayla Rus güçlerinin Herson'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Rus ordusunu Ukrayna'da sivilleri hedef almakla suçlayan Zelenski, "Herson, cumartesi sabah, Noel arifesinde, şehrin orta kesiminde. Bunlar askeri tesisler değil. Bu, kurallara göre bir savaş değil, bu bir terördür, korkutmak ve zevk için öldürmektir" ifadelerini kullandı.