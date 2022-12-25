Kremlin: Doğal gaza tavan fiyat kabul edilemez

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus doğal gazına tavan fiyat uygulamasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, enerji kaynakları için herhangi bir tavan fiyatın 'kesinlikle kabul edilebilir olmadığını' söyledi. Peskov, "Piyasa fiyatlandırma sürecine bu şekilde müdahale edilmesine asla izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

'ABD'ye fayda sağlıyor'

Öte yandan, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov da Batı'nın belirlediği fiyatlardan petrol satmayacaklarını söyledi.

Siluanov, "İlkesel duruşumuz, ana enerji kaynaklarımızı Batılı ülkelerin belirleyeceği fiyatlardan satmamak olacak, buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Rusya'ya uygulanan yaptırımları eleştiren ve bunların sadece ABD'ye fayda sağladığını belirten Siluanov, "Fiiliyatta ne oldu? Amerikalıların gerçekleştirmek istediği şeyler oldu. ABD'nin Avrupa pazarına petrol ve gaz tedarikleri arttı. Fakat Avrupa için bedeli ne oldu? Enflasyon arttı ve Avrupalı işletmelerin rekabet gücü azaldı" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan misilleme

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus enerji sektörüne yönelik bazı yaptırımlarına ilişkin karşı yaptırım kararı alınmıştı. Rus enerji şirketi Gazprom'un, Alman Wintershall ve Avusturyalı OMV şirketiyle bulunduğu bazı ortak projelerden aldığı doğalgaza belirlenecek fiyattan fazla ödemeyeceği belirtilmişti.