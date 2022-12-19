AB ülkeleri, gaz alımına tavan fiyatta anlaştı

Avrupa Birliği ülkeleri doğalgaz alımlarında tavan fiyat uygulamasında anlaşma sağlandı.
Bloktan yetkililerin açıklamalarına göre AB ülkelerinin enerji bakanları, referans gaz fiyatlarına megavat saat başına 180 avro üst sınır uygulanması konusunda anlaştılar.
Reuters'ın aktardığına göre üzerinde anlaşılan belgede, Hollanda Transfer Tesisi'nde belirlenen fiyatların üç gün boyunca megavat saat başına 180 avroyu aşması durumunda AB gaz fiyatı üst sınırı devreye girecek.
Belgede, sınırın 15 Şubat'tan itibaren uygulanabileceği belirtildi.