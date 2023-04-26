Putin, Rus varlıklarına el konulmasına yönelik misilleme tedbirlerine ilişkin kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yurt dışındaki Rus varlıklarına el konulması durumunda uygulanacak misilleme önlemlerine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Sputnik'in haberine göre; karaname ile yurt dışındaki Rus mülkleri üzerindeki haklara kısıtlama getirilmesi veya bu haklardan men edilmesi durumunda, 'dost olmayan' ülkelerle ilişkili ve Rusya topraklarında bulunan varlıklar için geçici yönetim getirilecek.

Buna göre; taşınır ve taşınmaz mallar, menkul kıymetler, kuruluş sermayesindeki paylar ve ayrıca mülkiyet hakları geçici yönetimin yetkisine verilecek.

Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansı'na geçen mülk üzerindeki geçici yönetim, devlet başkanının kararıyla sona erebilecek. Kararname resmi olarak yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.