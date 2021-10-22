Putin: Mevcut kapitalizm yolun sonuna geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut kapitalizm modelinin sınırlarına ulaştığını söyledi.

Putin, Perşembe günü Valdai Uluslararası Kulübü'nün bir toplantısında yaptığı konuşmada, "Herkes, ülkelerin ezici çoğunluğunda sosyal yapının temeli olan mevcut kapitalizm modelinin yolun sonuna geldiğini söylüyor" dedi.

Putin, mevcut iktisadi sistemin artık "giderek daha karmaşık hale gelen çelişkiler hırsından" bir çıkış yolu sunamadığını söyledi.

Rusya Devlet başkanı, "Her yerde, en zengin ülke ve bölgelerde bile, maddi zenginliğin eşit olmayan dağılımı, eşitsizliğin ağırlaşmasına yol açıyor" dedi.