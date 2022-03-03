Putin Macron'a Ukrayna ile müzakerelerdeki şartlarını açıkladı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Putin Macron'a "Ukrayna'daki askeri harekatın hedeflerinin her durumda başarıya ulaşacağını ve müzakerelerin sürüncemede bırakılarak zaman kazanma girişimlerininse sadece Rusya'nın müzakere pozisyonunda Kiev'den ek talepleriyle sonuçlanacağını" söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'da Nazizme karşı savaştığını "yalan" diye niteleyen Macron'un sözlerine katılmadığını kaydeden Putin'in Kiev'in devlet politikasında neo-nazilerin önemli rol oynadığına ilişkin Macron'a ayrıntılı açıklamalar yaptığı belirtildi.

'Kiev'in bombalandığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor'

Rusya'nın Kiev'i halihazırda füze saldırıları ve bombardımanla hedef aldığına dair iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını söyleyen Putin "Bunlar Rus-karşıtı dezenformasyon kampanyasının unsurlarıdır" dedi.

Kremlin'in açıklamasında Putin'in Macron'a Kiev ile müzakerelerde Moskova'nın şartlarını da ayrıntılı olarak anlattığı belirtildi. Putin bu şartlara ilişkin "Her şeyden önce Ukrayna'nın militarizasyondan arındırılması ve topraklarından Rusya'ya asla bir tehdit oluşturmaması için Ukrayna'nın nötr statüsünün sağlanması" dedi.

Putin'in Macron'a Ukrayna'daki yabancı ülke vatandaşlarının güvenli tahliyesinin sağlanması için ortak çabalara katılma çağrısı yaptığı da belirtildi. Macron ise bu konuda Kiev ile düzenli çalışma yapacağı sözünü verdi.