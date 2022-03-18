Putin: Kiev müzakere sürecini geciktirmeye çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in bugünkü görüşmede Scholz'a Kiev'in "barış görüşmelerini durdurma girişimlerinde bulunduğunu" ancak Moskova'nın görüşmelere devam etmekte ısrarlı olduğunu söyledi.

Kremlin'in açıklamasında "Kiev rejiminin müzakere sürecini sürekli gerçekçi olmayan teklifler öne sürerek mümkün olan her yolla geciktirme girişiminde bulunduğu not edildi" denildi.

Açıklamada "Bununla birlikte Rus tarafı, bilinen ilkeli yaklaşımları doğrultusunda çözüm arayışlarını sürdürmeye hazırdır" denildi.

Putin'in ayrıca telefon görüşmesinde Scholz'un dikkatini Donetsk ve Makivka'ya yapılan füze saldırısına ve Batı'nın bunları görmezden gelmesine çektiği belirtildi.