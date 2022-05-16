Putin: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği bizim için tehdit değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesinde yaptığı konuşmada Finlandiya ile İsveç’in NATO’ya üye olma kararlarına ilişkin, “Bizim bu ülkelerle sorunumuz yok, İttifak'a üyelikleri bize tehdit yaratmayacak, fakat karşı tepkimize yol açacak” dedi.

Putin, "Ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesi tepkimize neden olacak, ne olacak - hangi tehditleri oluşturacağımıza karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Putin, eski Sovyet devletlerdeki ABD biyolaboratuvarlarının biyolojik malzeme topluyarak virüs yayılma modellerini incelediğini öne sürdü. Putin, Rus ordusunun, ABD'nin Ukrayna topraklarındaki biyolojik laboratuvarlarda virüslerle deneyler yaptığına dair kanıtlar keşfettini iddia etti.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nin (KGAÖ) Sonbahar için bir dizi ortak tatbikat planladığını kaydeden Putin, askeri ittifakta BDT gözlemcisi statüsü vermeyi teklif etti.

Putin, KGAÖ'nün üye devlet Kazakistan'ı "aşırılık yanlılarından kurtardığını" öne sürdü.

Toplantıda konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ysa "KGAÖ'nün hızlı bir şekilde toplanması olmadan yarın var olamayabiliriz. Hemen birleşik bir cephe olarak hareket edebilseydik yaptırımların oluşturduğu bu cehennemi yaşamazdık. Rusya tek başına NATO'yu genişlemesi girişimiyle savaşmamalı." dedi.

Lukaşenko, KGAÖ'yü güçlendirmek için siyasi etkileşimi güçlendirmenin, istişare mekanizmasını arttırmanın gerekli olduğunu söyledi.