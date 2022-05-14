Putin: Finlandiya'nın NATO üyeliği hata olur

Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu yapacağını duyurmasının ardından Rusya ile Finlandiya arasında ilk temas gerçekleşti.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Niinistö, görüşmede Putin'e "2021'in sonlarında Rusya'nın ülkelerin NATO'ya katılmasını önlemeyi amaçlayan taleplerinin ve Şubat ayında Ukrayna'ya saldırı başlatmasının Finlandiya'nın güvenlik ortamını temelden değiştirdiğini" söyledi.

Niinistö, Finlandiya'nın önümüzdeki birkaç gün içinde NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini belirtti. Finlandiya'nın NATO'ya katılarak kendi güvenliğini güçlendireceği ifade edilen Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Finlandiya gelecekte de Rusya'nın komşusu olmanın getirdiği pratik sorunları doğru ve profesyonel bir şekilde ele almak istiyor" denildi. Görüşmenin Finlandiya'nın talebi üzerine yapıldığı kaydedildi.

'Askeri tarafsızlık politikasından vazgeçilmemeli'

Görüşmeye dair Kremlin'den yapılan açıklamada ise, "Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma niyetiyle ilgili olarak açık bir görüş alışverişi yapıldı" denildi. Açıklamada, "Vladimir Putin, Finlandiya'nın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığı için geleneksel askeri tarafsızlık politikasından vazgeçmenin bir hata olacağını vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya'nın dış politikasında böyle bir değişikliğin, uzun yıllardır iyi komşuluk ve işbirliği ruhuyla inşa edilen ve karşılıklı yarar sağlayan Rusya-Finlandiya ilişkilerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Açıklamaya göre Putin, Kiev yönetiminin diyalogla ilgilenmediği için Ukrayna ile müzakerelerin askıya alındığını söyledi. (İHA)