NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Berlin'de bir araya geliyor

NATO üyesi ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliğini görüşmek üzere Almanya'da toplanıyor.

Haber Merkezi

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün bir araya geliyor.

Almanya Federal Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilecek toplantıya NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana başkanlık edecek. Toplantıda güncel konular, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya üyeliği ele alınacak. Oturumlara Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

Bugün yerel saatle 18.00 sıralarında Almanya Dışişleri Bakanlığı'na gelmesi beklenen bakanlar, saat 20.00'de İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla gayriresmi çalışma yemeğinde buluşacak.

Yarın saatler 09.00'u gösterdiğinde NATO Genel Sekreter Yardımcısı ve Almanya Dışişleri Bakanı'nın açılış konuşmalarıyla toplantı başlayacak. (İHA)

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