Putin İsrail Başbakanı Bennett'ten özür diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile telefonda görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Hitler Yahudi kökenliydi" çıkışı sebebiyle, Putin Bennett'ten özür diledi. Sergey Lavrov, pazar günü verdiği demeçte, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Yahudi olmasının Ukrayna'da Nazilerin kontrol sahibi olmadığını göstermediğini çünkü Adolf Hitler'in de Yahudi kökenli olduğunu" demişti.

Bennett, Putin'in özrünü kabul etti

Haaretz'in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğu iddiası nedeniyle özür diledi. Bennett'in ofisinden yapılan açıklamada, Putin'in Lavrov'un açıklamaları nedeniyle özrünü kabul ettiği ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yahudilere yönelik tutumunu ve Holokost açıklamaları için kendisine teşekkür ettiği belirtildi.

Putin'den İsrail'in Bağımsızlık Günü dolayısıyla Herzog'a mesaj gönderdi

Putin ayrıca İsrail'in Bağımsızlık Günü münasebetiyle Başkan Isaac Herzog'a tebriklerini gönderdi. Putin, Herzog'a gönderdiği mesajda, "İsrail'in Bağımsızlık Günü vesilesiyle samimi dileklerimi iletiyorum" dedi.

Putin "Rusya ile İsrail arasındaki dostluk ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı ilişkilerin, halkımızın yararına ve Ortadoğu'da barış ve güvenliğin güçlendirilmesi için gelişmeye devam edeceğine inanıyorum. Size sağlık ve büyük başarıların yanı sıra tüm İsrail vatandaşları için sevinç ve refah diliyorum” dedi.

Kremlin: Putin ve Bennett, Ukrayna'daki durumu görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, yapılan görüşmede Putin ve Bennett Azovstal demir-çelik fabrikasındaki sivillerin tahliyesi de dahil olmak üzere Ukrayna’daki durumu hakkında konuştu.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Kremlin'den yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki durumla ilgili kapsamlı görüş alışverişi devam etti. Aşırı milliyetçi oluşumların militanları tarafından tutulan sivillerin Azovstal fabrikasından BM (Birleşmiş Milletler) temsilcileri ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile işbirliği içinde yürütülen tahliyesi de dahil olmak üzere insani yönlere özellikle odaklanıldı" denildi.

9 Mayıs Zafer Günü vurgusu

Putin ve Bennett'in 9 Mayıs tarihinin Rusya ve İsrail halkları açısından önemini vurguladığı belirtildi. Açıklamada, Putin'in Naziler tarafından cezalandırma operasyonları sırasında öldürülen altı milyon Yahudi'nin yüzde 40'ının Sovyetler Birliği vatandaşı olduğunu hatırlattığı söylenirken, “Naftali Bennett ise Kızıl Ordu’nun Nazizm'e Karşı Zafere olan belirleyici katkısına dikkat çekti” denildi.