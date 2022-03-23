Putin İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett bir telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna'daki durum ele alındı.

Açıklamada "Naftali Bennett'in bir dizi yabancı devlet lideriyle temaslarını göz önüne alarak Ukrayna'daki duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaştığı, Rus ve Ukrayna heyetleri arasında devam eden müzakere sürecine ilişkin bazı görüşlerini ifade ettiği" kaydedildi.

Kremlin görüşmede Putin'in de müzakerelere ve Ukrayna'daki askeri harekattaki "ilerlemeye" ilişkin değerlendirmelerini paylaştığını açıkladı.

Putin'in ayrıca "İsrail'deki son terör saldırıları"na ilişkin başsağlığı mesajlarını Bennett'e ilettiği kaydedildi.

Putin bugün Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile de bir telefon görüşmesi yaptı.