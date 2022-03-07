Putin imzalamıştı: İlk ceza kesildi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzasıyla 4 Mart'ta yürürlüğe giren, "Rusya ordusunun eylemleri hakkında yanlış-sahte bilgi yayanların 100 bin rubleye kadar para, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına ilişkin yasa"ya dayanarak ilk ceza kesildi.

Kostroma şehrindeki bir mahkeme, aktivist Irina Şumilova'yı "Rus ordusunun itibarını zedelemek" suçundan 30 bin ruble para cezasına çarptırdı.

Polis, 21 yaşındaki eylemcinin, içeriği Rus silahlı kuvvetlerini itibarsızlaştırmak olan bir poster taşıdığını açıkladı.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, yasanın çıkmasıyla pek çok web sitesi ve blogger "olası riskler nedeniyle" yayınlarına son verdiğini açıkladı.