Putin ile Scholz arasında telefon görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna’da çeşitli kentlerde devam eden tahliyelerin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada “Rusya Devlet Başkanı, sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için insani koridorlar düzenlemeye yönelik önlemler ve milliyetçi grupların insanların güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik saldırılarını önlemeye dair girişimleri hakkında bilgi verdi" denildi.

Kremlin'in açıklamasına göre Putin ile Scholz ayrıca Kiev ile Moskova arasındaki müzakerelerin 3. turu dahil diplomatik çabalara ilişkin seçenekleri de ele aldı.

İkilinin çeşitli düzeylerde temasların devam etmesini kararlaştırdığı belirtildi.