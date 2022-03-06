Putin ile Macron arasında 1 saat 45 dakikalık görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ukrayna'daki duruma ilişkin bir telefon görüşmesi yaptı.

İkili arasında son 10 günde yapılan 4. telefon görüşmesinin 1 saat 45 dakika sürdüğü belirtildi.

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Putin ile Macron'un görüşmede Moskova ile Kiev arasındaki müzakereleri ele aldığı belirtildi.

Putin'in Macron'a müzakereler hakkında bilgi verdiği ve "Rusya'nın bilinen taleplerinin koşulsuz yerine getirilmesiyle birlikte diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu" ifade ettiği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin Macron'a Rus tarafının 5 Mart'taki "sessizlik rejimi" ilanına rağmen Ukrayna'daki milliyetçilerin Mariupol ve Volnovakha kentlerinden sivillerin tahliyesine izin vermediğini söyledi, Macron'u "Kiev yetkililerinin uluslararası insani hukuk kurallarına uymaları için" etkin rol üstlenmeye çağırdı.

Görüşmede Fransa ile Rusya arasındaki temasların çeşitli düzeylerde sürdürülmesi konusunda anlaşıldığı da belirtildi.

Macron ile Putin 3 gün önce de 1 buçuk saatlik bir görüşme yapmıştı. Aralık 2021'den beri Moskova'daki yüz yüze görüşme dahil Macron ile Putin arasında 14 görüşme gerçekleşti.