Putin: Gorbaçov etki yaratan bir politikacı ve devlet adamıydı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının mimarı Mihail Gorbaçov'un ülkeyi "dramatik" ve zorlu zamanlardan geçmesini sağladığını söyledi.

Putin, Gorbaçov'un ailesine taziye mektubunda, "Mikhail Gorbaçov, dünya tarihinin gidişatı üzerinde derin bir etki yaratan bir politikacı ve devlet adamıydı" dedi. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizi zorlu, dramatik değişimler ve büyük ölçekli dış, ekonomik ve toplumsal zorluklar döneminden geçirdi. Reformların gerekli olduğunu derinden anladı ve acil sorunlara çözümler sunmaya çalıştı."

Sovyetler Birliği'nin çözülüşünde ihanetiyle büyük rol oynayan Mihail Gorbaçov 91 yaşında öldü.