Putin G20 Zirvesi'ne katılacak

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kasım ayında Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılacak. Uşakov kendisine yöneltilen soruya, "Putin'in katılımının öngörüldüğü teyit edildi" diye cevapladı

Interfax'ın haberine göre, Yuriy Uşakov, G20 Zirvesi öncesinde Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun 30 Haziran'da Rusya'yı ziyaret edeceğini de söyledi.

Politico'nun haberine göre, ABD ve Batılı ülkeler Rusya'nın G20'de olup olmamasını değerlendirmeye devam ediyor. Polonya tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın G20'den çıkarılarak yerini Polonya'nın alması gerektiği söylenmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Hiçbir üyenin başka bir üye ülkeyi üyelikten çıkarma hakkı yoktur. G20 gerçek çok taraflılığı uygulamalı, birlik ve işbirliğini güçlendirmeli" diyerek Rusya'nın G20'den çıkarılmasına karşı çıktıklarını açıkladı.