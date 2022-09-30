Putin: Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporijya'dakiler sonsuza dek vatandaşımız olacaklar

Ukrayna'daki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporijya’nın Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların imzalanacağı tören, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı’nda başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törendeki konuşmasında, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye halklarının düzenlenen referandumlarda "seçimlerini açık bir biçimde yaptıklarını" söyledi ve her dört bölgenin birden Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaların imzalanacağını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Putin, Rusya’ya dört yeni bölgenin eklenmesine ilişkin anayasal düzenlemelerin Rus parlamentosu tarafından destekleneceğine de emin olduğunu söyleyerek, “Zira milyonlarca insanın iradesi söz konusu” dedi.

Putin ülkesinin topraklarına dört yeni bölgenin eklenecek olmasına ilişkin, “Eşit haklarla yaşamak ve kendi geleceklerini tayin etmek, bu insanların Birleşmiş Milletler Şartı’nda da yazılı olan haklarıdır” ifadesini kullandı.

'Sonsuza dek bizim vatandaşlarımız olacaklar'

Putin konuşmasında, Ukrayna hükümeti ve Batı’ya seslenerek, “Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinde yaşayan insanlar sonsuza dek bizim vatandaşlarımız olacaklar” dedi.

Kiev'e müzakereye dönme çağrısı

Ayrıca Putin, “Kiev rejimine askeri faaliyetlerini derhal durdurma ve müzakere masasına dönme çağrısını yapıyorum” diye konuştu.

'Seçim yapılmıştır ve tartışmayacağız'

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı, “Batı, Rusya’yı özgür bir ülke olarak değil, kolonisi olarak görmek istiyor. Rusya, Batı’ya gerekli değil ancak bizler için gerekli” ifadelerini kullandı.

Putin, "Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson halklarının seçimlerini tartışmayacağız. Seçim yapılmıştır ve Rusya onlara ihanet etmeyecek" değerlendirmesini yaptı.

Putin "Batı kasıtlı olarak etnik grupları ortadan kaldırdı, onları uyuşturucuya bağımlı hale getirdi. Rusya, Batı’nın çifte standartları hatta üçlü standartlarıyla belirlediği kurallara göre yaşamayacak" diye konuştu.

Küresel gıda krizine değinen Putin, "Ukrayna’dan çıkarılan ekmek (tahıl) Avrupa’ya gidiyor, bunun sadece yüzde 5’i yoksul ülkelere gidiyor. Bu, bir sahtekarlık ve kandırmacadır" dedi.

Dört bölgede düzenlenen referandumlarda, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yüzde 99,23, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) yüzde 98,42, Herson’da yüzde 87,05 ve Zaporijya'da yüzde 93,11 ile Rusya’ya bağlanmaktan yana kullanıldığı açıklanmıştı.

