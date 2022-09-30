Moskova'da referandum sonrası 'katılım töreni' hazırlığı: ABD ve Ukrayna'dan ilk tepkiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da Rusya'nın kontrolüne geçen Herson ve Zaporijya bölgelerinin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı.

Putin'in bugün Moskova'da düzenlenecek törenle Lugansk, Donetsk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporijya bölgelerinin referandumla Rusya'ya katılmaları kararını resmen ilan etmesi bekleniyor.

Rusya'nın bu hamlesine ABD ve Ukrayna'dan ilk tepkiler geldi.

ABD Başkanı Joe Biden "düzmece" diye nitelendirdiği referandum sonuçlarını asla kabul etmeyeceklerini açıkladı. Washington'da Pasifik adaları liderleriyle buluşmasında konuşan Biden "Şu konuda çok net olmak istiyorum. ABD Rusya'nın Ukrayna'nın egemen topraklarındaki iddialarını asla, asla, asla tanımayacaktır. Sözde referandum tam bir düzmeceydi. Sonuçlar Moskova'da üretildi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'nın Ukrayna'daki bölgeleri ilhak etmesi durumunda "çok sert" yanıt vereceklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres de Donetsk, Lugansk, Herson and Zaporijya bölgelerinin ilhakının "hiçbir yasal değeri olmayacağını ve kınanmayı hak ettiğini" kaydetti. Guterres Rusya'nın Ukrayna'daki bölgeleri ilhakının bölgede barış umutlarını baltalayacak "tehlikeli bir tırmanışa" işaret ettiğini belirtti.