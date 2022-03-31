Putin, doğalgaz ödemelerinin rubleyle yapılmasını içeren kararnâmeyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "düşman ülkelerin" Rus doğalgazı rubleyle ödemelerini talep eden kararnâmeyi imzaladı
Yeni yasa, "Rusya'ya düşman ülkelerin" ödeme için Rus bankalarda hesap açmaları zorunluluğun öngörüyor. Yasa 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek.
Putin, söz konusu ülkelerin yeni ödeme koşullarını karşılamaması durumunda mevcut doğalgaz tedarik sözleşmelerinin dondurulacağını açıkladı.
Rusya, Ukrayna’ya saldırı başlatmasının ardından kendisine karşı yaptırım kararı alan ülkeleri "düşman ülkeler" listesine dahil etmişti.