Putin, doğalgaz ödemelerinin rubleyle yapılmasını içeren kararnâmeyi imzaladı

Putin, 'düşman ülkelerin' Rus doğalgazı için rubleyle ödeme yapmasını öngören kararnameyi imzaladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "düşman ülkelerin" Rus doğalgazı rubleyle ödemelerini talep eden kararnâmeyi imzaladı

Yeni yasa, "Rusya'ya düşman ülkelerin" ödeme için Rus bankalarda hesap açmaları zorunluluğun öngörüyor. Yasa 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek.

Putin, söz konusu ülkelerin yeni ödeme koşullarını karşılamaması durumunda mevcut doğalgaz tedarik sözleşmelerinin dondurulacağını açıkladı.

Rusya, Ukrayna’ya saldırı başlatmasının ardından kendisine karşı yaptırım kararı alan ülkeleri "düşman ülkeler" listesine dahil etmişti.

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