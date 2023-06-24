Rusya ordusunun, özel askeri şirket Wagner'in birliğini vurduğu iddiası sonrası başlayan gerilimin ardından Wagner'in lideri darbe çağrısı yapmıştı.
Kremlin, Putin'in kısa sürede konuya ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Putin 'darbe' çağrısı sonrası açıklama yapacak
Kremlin, özel askeri şirket Wagner'in darbe çağrısı sonrası Putin'in kısa sürede açıklama yapacağını duyurdu.
Haber Merkezi
Rusya ordusunun, özel askeri şirket Wagner'in birliğini vurduğu iddiası sonrası başlayan gerilimin ardından Wagner'in lideri darbe çağrısı yapmıştı.
Kremlin, Putin'in kısa sürede konuya ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.