Putin 'darbe' çağrısı sonrası açıklama yapacak

Kremlin, özel askeri şirket Wagner'in darbe çağrısı sonrası Putin'in kısa sürede açıklama yapacağını duyurdu.

Haber Merkezi

Rusya ordusunun, özel askeri şirket Wagner'in birliğini vurduğu iddiası sonrası başlayan gerilimin ardından Wagner'in lideri darbe çağrısı yapmıştı.

Kremlin, Putin'in kısa sürede konuya ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.

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