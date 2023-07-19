Putin BRICS Zirvesi için Güney Afrika'ya gitmeyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güney Afrika'da yapılacak BRICS Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına ilişkin Kremlin'den bir açıklama yapıldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in BRICS Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılacağını duyurdu. Peskov, Rusya'nın zirvede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından temsil edileceğini doğruladı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC), Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmasının ardından Putin'in Ağustos ayında Güney Afrika'da düzenlenecek zirveye katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.