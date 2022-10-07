Putin: BDT coğrafyasındaki sorunların çözümü için önlem almalıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu coğrafyasında bunların çözümü için önlem almaları gerektiğini söyledi.

St. Petersburg kentinde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderleri arasında yapılan gayriresmi zirvede konuşan Putin, "Çevremizde, BDT coğrafyasında güvenliğin sağlanmasıyla ilgili sorunlara da değineceğiz. Zira gerçekten trajik olayların yaşandığı Ukrayna'nın yanı sıra ne yazık ki Sovyet sonrası coğrafyanın diğer yakın devletleri arasında da bazen çatışmalar yaşanıyor. Elbette bu durum, sorunları çözmek için önlemler almayı gerektiriyor" dedi.

Sputnik'in haberine göre Putin, "BDT ülkelerinin terör ve aşırıcılıkla, suçla, yasadışı uyuşturucu trafiği ve yolsuzlukla mücadele alanındaki eylemleri hakkında görüş alışverişi yapmasının önemli olduğunu" kaydetti.

Gelecek hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da tarihteki ilk Rusya-Orta Asya Zirvesi düzenleneceğini belirten Putin, bu forumun Rusya ile zirveye katılacak diğer 5 ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. kuruluş yıldönümünde gerçekleştirileceğine dikkat çekti.

Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Cömert Tokayev'in BDT bünyesinde Rusçanın teşvik edilmesine yönelik uluslararası örgüt kurulmasıyla ilgili önerisini destekledi.

Lukaşenko: Moskova ve Minsk, Polonya'daki nükleer silah tehdidine verilecek yanıtı düşünecek

Öte yandan zirveye katılmak üzere kente giden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova ve Minsk’in Polonya’ya yerleştirilmesi olası nükleer silah tehdidine verilecek yanıtı düşüneceklerini söyledi.

Lukaşenko, “Daha önce nükleer silah cephaneliğinin Polonya’ya yerleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı şeklindeki açıklamayı duydunuz. Düşüneceğiz. Karar verdik, buna nasıl bir yanıt vereceğimizi düşüneceğiz. Merak etmeyin, her şey yoluna girecek” ifadelerini kullandı.

Daha önce Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun nükleer paylaşım programına dahil olma ve NATO kapsamında nükleer silahlara ev sahipliği yapma konusunu ABD yönetimiyle görüştüklerini açıklamıştı.