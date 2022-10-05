Polonya'dan ABD'ye 'nükleer paylaşım' talebi

Nükleer silah sahibi olmayan Polonya'nın ABD ile "nükleer paylaşım" için görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Ülkesinin nükleer silahlara sahip olmadığını söyleyen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda "Her zaman nükleer paylaşıma katılmak için potansiyel bir fırsat vardır" dedi.

Gazete Polska'ya verdiği söyleşide Duda "Amerikan liderleriyle ABD'nin bu türden bir olasılığı düşünüp düşünmediğini konuştuk" ifadesini kullandı.

Rusya'ya karşı silahlanmasını hızla artıran NATO üyesi Doğu Avrupa ülkesi Polonya, ABD ile ilk kez nükleer silah arayışını konuştuğunu ortaya koymuş oldu.

Nükleer paylaşım, NATO'nun "nükleer caydırıcılık" politikasında bir konsept. Buna göre nükleer silahı olmayan NATO üyesi ülkeler kendi topraklarında nükleer silahı olan NATO üyesi ülkelerin nükleer silahlarını bulunduruyor. Nükleer paylaşım kavramı ülke topraklarında nükleer silah bulundurulması anlamının dışında nükleer bir misyon için bir ülkenin eskort ya da keşif uçaklarını sunması için de kullanılabiliyor.