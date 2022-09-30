ABD'den askeri harcamalar için Polonya'ya 288 milyon dolarlık fon 

ABD Kongresi, Yabancı Askeri Finansman Programı çerçevesinde Polonya'ya 288.6 milyon dolarlık fon ödenmesi kararı aldı.

ABD'nin Varşova Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Polonya'nın devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya “olağanüstü” destek sağladığı belirtilerek, sağlanacak yeni fonun Polonya'nın Ukrayna'ya kendi envanterinden sağladığı teçhizatın yeniden tedarik edilmesi sürecini hızlandıracağı ifade edildi.

Ukrayna'dan sonra Polonya'nın ABD'nin sağladığı yabancı askeri yardımın en büyük alıcılarından olduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu fon ile Polonya'nın "artmakta olan Rusya tehdidi karşısında caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirmesinin hedeflendiği" ileri sürüldü.

Polonya, ABD'de üretilen silah ve savunma ekipmanlarının satın alınması, savunma hizmetleri ve askeri eğitim alımı koşuluyla diğer ülkelere verilen yabancı askeri finansman sayesinde aralarında tankların da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmatı Ukrayna'ya temin etmesiyle kendi envanterinde oluşan açığı kapatacak.