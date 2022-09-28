Polonyalı eski bakan boru hatlarındaki sızıntı için ABD'ye teşekkür etti

Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve bu amaçla yapılan ancak faaliyete girmeyen Kuzey Akım 2 boru hatlarında tespit edilen sızıntıya dair Avrupa Birliği'nden "sabotaj" açıklaması gelmişti. Avrupa Parlamentosu'nun Polonyalı milletvekili Radoslaw Sikorski ise sabotaj nedeniyle ABD'ye teşekkür eden bir paylaşım yaptı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün yaptığı açıklamada olayı "sabotaj eylemi" diye nitelendirmiş ve "Avrupa'nın enerji altyapısında herhangi bir kasıtlı kesinti kabul edilemez ve mümkün olan en güçlü karşılığa yol açar" demişti.

Polonya'nın eski Dışişleri Bakanı olan ve şu anda Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yapan Radoslaw Sikorski ise Kuzey Akım 2'den sızıntının havadan çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı sosyal medya hesabından "ABD'ye teşekkürler" diye yazdı.

Sikorski Belarus ve Polonya'dan geçen Yamal-Avrupa kara boru hattına atıfta bulunarak Kuzey Akım boru hatlarının zarar görmesinin ardından Putin'in bu ülkelerle alternatif rotadan sevkiyatı görüşmesi gerekeceğini söyledi.

Zaharova: Bu durumda Ursula kimi tehdit ediyor?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sikorski'nin paylaşımına atıfta bulunarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu durumda "mümkün olan en güçlü karşılığı" kime vereceğini sordu.

Zaharova bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Anlamadım. Avrupa Parlamentosu üyesi Sikorski, olanlar için ABD'ye teşekkür etti. Bu durumda Ursula orada kimi 'tehdit ediyor'" diye yazdı.

Öte yandan Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy de Sikorski'ye "sivil altyapının terörist tarzda hedef alınmasının arkasında kimin olduğunu açıklığa kavuşturmasından dolayı" teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Salı günü yaptığı açıklamada Rus boru hatlarına saldırının "kimsenin çıkarına olmadığı"nı söylemişti.