AB: Boru hatlarındaki sızıntı kasıtlı bir eylemin sonucu, kararlı bir yanıt verilecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının "tesadüfi olmadığını", tüm bilgilerin bu sızıntıların "kasıtlı bir eylemin sonucu" olduğunu gösterdiğini söyledi.

Konuya ilişkin bugün bir açıklama yapan Borrell "Avrupa'nın enerji altyapısının kasıtlı olarak kesilmesi kesinlikle kabul edilemez, kararlı ve birleşik bir yanıt verilecektir" dedi.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılara ilişkin soruşturma açılması çağrısı yapan Borrell "Edinilebilen tüm bilgiler bu sızıntıların kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu gösteriyor" dedi.

Borrell "Ne olduğunu ve neden olduğunun tam olarak açıklığa kavuşturulmasını amaçlayan her türlü soruşturmayı destekleyeceğiz ve enerji güvenliğindeki direncimizi artırmak için daha fazla adım atacağız" diye konuştu.