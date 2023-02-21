Putin: Batılı liderlerin vaatleri sahteliğe ve acımasız birer yalana dönüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin parlamentosu olan Federal Meclis’e yönelik yıllık konuşmasını yapıyor.

Putin, konuşmasında, ülkenin içinde bulunduğu durum ile gelecekle ilgili siyasi ve ekonomik değerlendirmelerini paylaşıyor.

Sputnik'in aktardığına göre, Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rusya açısından zorlu ve dönüm noktası olan bir zamanda, dünyada önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemde konuşmamı yapıyorum.

Rusya, Donbass’ın sorunlarının barışçıl biçimde çözümlenmesi için mümkün olan her şeyi yaptı. Bununla beraber Kiev, Donbass’ın sorunlarını çözmedi, sürüncemede bırakıp oyaladı, siyasi cinayetler işledi ve inananlara kötü muamele etti.

Batılı liderlerin vaatleri sahteliğe ve acımasız birer yalana dönüştü. Batı ülkeleri Ukrayna’nın radikal milliyetçi birliklerinin askerlerini eğitti, onlara silah tedarik etti. Kiev, özel askeri operasyonun başlamasından önce de Batı ile silah tedariki için görüşmeler yürütüyordu.

Rusya için güç ve dönüm noktası olan, dünya için de çok büyük değişimlerin gerçekleştiği bir zamandan geçiyoruz.

(Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyon sırasında) görevlerimizi adım adım, çok dikkatli ve sürekli bir biçimde çözüyor olacağız.

Rusya sadece kendi çıkarlarını değil, dünyanın 'medeni' ülkeler ve diğerleri olarak bölünmemesi gerektiğini kararlılıkla savunuyor.

Dünya üzerinde hiçbir ülkenin ABD kadar yurt dışında askeri üssü yok, yüzlercesini kurdular.

Rusya, Batı ile yapıcı bir diyalog içerisinde olmaya her zaman açık oldu ve yıllar boyunca ortak bir güvenlik sistemi oluşturulması üstünde çalışılmasını teklif etti. Batı ise bu sırada köle hâline gelmiş Ukrayna’yı ‘büyük savaşa’ hazırladı ve bugün de bunu yaptığını kabul ediyor.

Şubat 2022'de Donbass'a saldırmaya hazırlananlar daha sonra Kırım'a saldırmayı planlamıştı.

Savaşı başlatan taraf Batı’ydı, bizse bu savaşı durdurmak için güç kullanıyoruz. Evimizi ve insanlarımızın canlarını koruyoruz, Batı’nın istediğiyse sınırsız hakimiyete sahip olmak.

Batı şimdiye dek Ukrayna’ya askeri yardım olarak 150 milyar dolar harcadı, Ukrayna’ya para akışının azaldığını da gözlemlemiyoruz. Cini şişeden çıkaranın Batı olduğunu dünyada kimse unutmuş değil.

Batılı elitler Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatarak bizi sonsuza dek bitirme hedefini gizlemiyor.

Biz Ukrayna halkı ile savaşmıyoruz, Ukrayna, Batılı efendilerin esiri oldu. On yıllar boyunca Ukrayna’nın sanayisini yerle bir ettiler. Bu koşullarda paranın askeri operasyonlara ayrılması kolay hâle geldi. İnsanları harcanacak birer metaya çevirdiler. Bunun sorumluluğu tamamıyla Batılı elit kesimler ve Kiev rejimine aittir.

Kiev'e Batı tarafından verilen silahların menzili ne kadar uzun olursa, tehdidi Rusya topraklarından o kadar uzaklaştırmamız gerekir.

Ukrayna’daki neo-Naziler, kendilerini kimlerin varisi olarak gördüklerini gizlemiyorlar, ekipmanlarının üstüne gamalı haçlar ve Nazi isimleri yerleştiriyorlar.

SSCB’nin yıkılması, planlı ekonomiden vazgeçilmesi ve pazar ekonomisine geçişte yaşanan kaos ekonomiyi Batı'ya bağladı.

Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinde yaşayan ve kendi geleceklerini kendileri belirleyenlere de söylemek istediklerim var: Rusya ile anavatanınız ile birlikte olma kararlılığınız daha güçlü hiçbir şey yok.

Yeni bölgelerimizin (Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson) kalkınması için programlar oluşturduk. Kırım’da yaptığımız gibi buralarda da yeni istihdam alanları yaratıp, yollar inşa edeceğiz, Azak Denizi kıyılarında yeni limanlar kuracağız.

Biz (Rusya olarak) nasıl dost olunacağını biliriz, verdiğimiz sözleri tutarız, kimseyi hayal kırıklığına uğratmayız ve güç durumlarda destek oluruz. Pandemi döneminde İtalya dahil pek çok ülkeye yardım ettik. Depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’ye hemen yardıma gittik.

Rusya’da devlet başkanlığı seçimleri, yasalara tamamıyla uygun olarak ve demokratik prosedürlere uyularak 2024 yılında düzenlenecek.

Rusya ekonomisi, Batı’nın yaptırımları karşısında ayakta kaldı ve bu yaptırımlara karşı direniyor.

Rusya yeni START anlaşmasından çekilmiyor, sadece katılımımızı askıya alıyoruz."