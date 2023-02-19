İngiltere Başbakanı: Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapacak ilk ülke olacağız

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapacak ilk ülke olacağını söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Sunak, "Ukrayna'nın daha fazla top silahına, zırhlı araca ve hava savunmasına ihtiyacı var" dedi.

Müttefik ülkelere Ukrayna'ya askeri yardımların "iki katına çıkarılması" yönünde çağrı yapan Sunak, Ukrayna'ya "gelecekteki ihtiyaçları için NATO standartlarında ileri kapasiteli silah desteği" sağlanması gerektiğini söyledi.

Sunak, "Ukraynalılara yanlarında olduğumuzu göstermeli ve ülkelerini savunmada yardımcı olabilmeliyiz" diye konuştu.

Sunak, ayrıca ülkesinin Ukraynalı pilotlara modern jet uçuşu için eğitim vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Gelecekte barışın sağlanması için "dünya düzeninin değişmesi gerektiğini" söyleyen Sunak, şunları kaydetti:

"Soğuk Savaş dönemi yapılan anlaşmalar yetersizdi. Barışı korumak için yeni yasal çerçeveye ihtiyacımız var. Stoltenberg, Ukrayna'nın gelecekte NATO üyesi olacağını söyledi, ancak bu şu ana kadar gerçekleşmedi. Bu nedenle Ukrayna'ya ileri koruyucu ekipman sağlamalıyız. Ukrayna güvenlik konusunda güvencemize muhtaç. Vilnius'taki zirve öncesi bu güvenceleri sağlayacağız. Rusya'nın gelecekteki baskılarına karşı Ukrayna'yı korumak için garantiler sunacağız."

Bu ayın başında Ukraynalı askerler, İngiliz AS-90 tipi kundak motorlu topçu sistemi eğitimi almak için İngiltere'ye gelmişti.