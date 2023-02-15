ABD: Son dönemde verilen askeri destek Ukrayna'nın sahada fark yaratmasını sağlayacak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Brüksel'deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısına, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili mesajıyla başladı.

ABD Savunma Bakanı Austin, "Öncelikle, ABD adına, NATO müttefikimiz Türkiye'ye, Türkiye ve Suriye halkına ve geçen hafta meydana gelen yıkıcı depremin ardından yas tutan ve acı çeken herkese bir kez daha en derin taziyelerimi sunuyorum. Hepimizin kalbinin kurbanların aileleriyle olduğunu biliyorum. Türk müttefiklerimizin en acil ihtiyaçlarını karşılamak ve bölgedeki korkunç acıları dindirmek için yakın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaş

NATO'nun savaşın üzerinden bir yıl geçtiği bu dönemde her zamankinden daha birleşik ve daha kararlı olduğunu belirten Austin, "Tüm alanlarda tüm risklere karşı caydırıcı olmak ve savunmak için uzun vadede yeteneklerimizi güçlendiriyoruz. Savunma planlarımızı güncelliyoruz ve daha fazla, kuvveti daha yüksek hazırlık seviyelerine yerleştiriyoruz" dedi.

Austin, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta temmuz ayında düzenlenecek NATO zirvesinde devlet başkanlarının ittifakın yeni planlarını gerçekleştirecek kaynaklara sahip olmasını sağlamak için yeni bir savunma yatırım taahhüdü üzerinde anlaşacağı söyledi.

ABD Savunma Bakanı, "Bu taahhüt hakkında verimli görüşmeler yaptık ve ortak güvenliğimize yatırım yapmak için hepimizin daha fazlasını yapmasını sağlamak için değerli müttefiklerimizle çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Mühimmat stokları oluşturma ve savunma, endüstriyel kapasiteyi artırma konusundaki ilerlememizi de ele aldık" değerlendirmesini yaptı.

Austin, "Daha yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki kritik aylarda Ukrayna'yı desteklemek için acele etsek bile uzun vadede caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirmek için hepimiz stoklarımızı yenilemeliyiz" diye konuştu.

'İlkbaharda karşı saldırılarında önemli bir fark yaratacağını düşünüyorum'

Ukrayna'da sahadaki güncel durumla ilgili soru üzerine Austin, şunları aktardı:

"Rusya'da gördüğümüz şey, çok sayıda insanı savaşa sokmaya devam ettiği. Bu insanlar iyi eğitimli ve donanımlı değiller. Bu yüzden onların çok sayıda zayiat verdiklerini görüyoruz. Muhtemelen bunun sürdüğünü görmeye devam edeceğiz. Onların gücü de bu. Bir sürü insanları var. Amacımız, Ukrayna'ya ek yetenekler sağladığımızdan emin olmaktır."

"(Sağlanan destek sayesinde Ukrayna'nın) İlkbaharda karşı saldırılarında oldukça önemli bir fark yaratacağını düşünüyorum" diyen Austin, "Bir savaş alanında oldukça önemli bir fark yaratma, inisiyatif alma ve bu inisiyatifi ileriye dönük olarak kullanma konusunda gerçekten iyi bir şansa sahip olacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

ABD'li Bakan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili bir soru üzerine, "Katılmaya hazırlar. Bunlar, katıldıklarında ittifaka çok fazla değer katacak, son derece yetenekli iki ülke" dedi.

İki ülkenin NATO'ya katılacağından emin olduğunu belirten Austin, "Ne zaman ve nasıl katılacakları gerçekten her iki ülkenin de liderliğine bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

ABD hava sahasında düşürülen cisimler

Austin, son 24 saat içinde ABD'de Huron Gölü üzerinde F-16'ların bir hava cismi düşürmesiyle ilgili bir soruya "Son 48 saat içinde uzayda faaliyet gösterdiği bildirilen herhangi bir ek nesnenin farkında değilim. Enkazın önemli olup olmadığı açısından ise kesinlikle önemlidir ve eğer mümkünse enkazı kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu, bu nesnelerin ne olduğunu bilmemiz için çok daha fazla şey öğrenmemize yardımcı olacaktır" yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanı, "Bu nesnelerin ne olduğu ve neden bu alanlarda çalıştıkları hakkında elimizden geldiğince çok şey öğrenene kadar deşmeye devam edeceğiz. Her zaman ihtiyatlı davranacağız. Ama yine de ileriye dönük öğrenilecek çok şey var" değerlendirmesini yaptı. (AA)