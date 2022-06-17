Putin: Batı uluslararası temelleri kasıtlı olarak yıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25. kez düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) açıklamalarda bulunuyor. Vladimir Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasının siber saldırılar nedeniyle geç başladı.
Putin'in konuşmasının satır başları şöyle:
- Batı'daki ortaklarımız, jeopolitik hayalleri adına uluslararası temelleri yıktı.
- Batı siyasette ve ekonomide kalıpları empoze etmeye çalışıyor. Batı ülkelerinin uygulamaya çalıştığı karşı siyaset ve ekonomi çalışmıyor.
- Küresel para birimlerine güven, hırslar ve demode olmuş jeopolitik sanrılar uğruna sarsıldı. İş itibarı, para birimlerine güven temelden zedelendi, bu bilinçli olarak yapıldı.
- Tek kutuplu dünya dogmalarına dayanan dünya sürdürülebilir değil. Tek kutuplu dünya düzeni dönemi, her türlü araçla onu kurtarma çabalarına rağmen sona erdi.
- Soğuk Savaş'ta zafer ilan eden ABD, çıkarlarının kutsal olduğunu kabul ettirmeye çalışıyor. Şimdi bu koşullarda oyun tek yöne gidiyor, dünya istikrarsız.
- Soğuk Savaş'ta zafer ilan eden ABD, kendi çıkarlarının kutsal olduğunu öne sürdü. Şu anda 'tek kale maç' oynanıyor ve bu koşullardaki bir dünya sürdürülebilir değil.
- Ekonomi ve uluslararası siyasetteki değişikler devrimci ve yıkıcı olacak. Batı, geçen yüzyılın perspektifinden tarihe bakıyor.
- Batı'nın yönetici elitleri illüzyon içinde. Batı ülkeleri geri kalanları kendi kolonileri olarak görmekte. Rusya'ya yönelik yaptırımlar düşüncesizce ve çılgınca.
- Rusya'ya yönelik yaptırımlar, akılsızca ve üzerine düşünülmemiş. Amacı, Rus ekonomisini şok etkisiyle ve kısa sürede çökertmekti, fakat başarısız oldu.
- Rusya'ya yaptırımların hızı ve kapsamının eşi, benzeri yok. Rus iş çevreleri ve hükümeti, yaptırımların uygulandığı dönemde birlikte ve dayanışma içinde hareket etti. Rusya hükümeti, ekonomik durumu adım adım normale döndürüyor. İlkbaharın başında Rusya ekonomisi hakkında yapılan karanlık tahminler gerçekleşmedi.
- İş dünyası ve hükümet yetkilileri, yaptırımların karşısında birlikte sorunsuz olarak çalıştılar.
- Dünyada yaşanan değişiklikler dönüm noktası niteliğinde, köklü ve geri döndürülemez nitelikte. Çalkantılı değişimlerin yaşandığı dönemde, her şeyin eskisi gibi olacağına inanmak bir hata. Olmayacak!
- Ekonomideki durumumuzu dürüst bir şekilde değerlendirmemiz ve gücümüze inanmamız gerekiyor. Her zorlukla başa çıkabilir, her görevi tamamlayabiliriz.
- Büyük yaptırım paketinden tam anlamıyla üç ay sonra, enflasyonist dalgalanmayı bastırdık, %17.8'lik bir zirveden sonra, şimdi enflasyon %16.7 ve düşmeye devam ediyor. Ekonomik dinamikler istikrar kazanıyor, kamu maliyesi istikrarlı.
- İç pazarda üretim ve arzın geliştirilmesi için koşullar yaratmak gerekiyor. İlkbaharda Rus ekonomisi için ortaya atılan kasvetli tahminler gerçekleşmedi.
- Avrupalı politikacılar zaten ekonomilerine ciddi bir darbe vurdular. Bunu kendileri yaptılar. Avrupa'da ve ABD'de sosyal ve ekonomik sorunların nasıl ağırlaştığını, mal, gıda, elektrik ve otomotiv yakıtının maliyetinin nasıl arttığını görüyoruz.
- Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırımlardan zararı 400 milyar doları geçecek. Bunun maliyetini insanlarına yükleyecekler.
- Avrupa'daki durumun bir radikalizm dalgasına yol açacağına ve ardından elitlerin değişeceğine inanıyorum