Putin: Batı Rusya’yı kontrol edilebilir parçalara ayırmayı amaçlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya-1 televizyonuna verdiği demeçte, Batı’nın "eski SSCB’yi ve onun ana parçası olan Rusya’yı parçalara ayırmayı amaçladığını" söyledi ve böyle bir senaryonun gerçekleşmesi hâlinde, Rusya halkının şu anki hâliyle var olmayacağını, onun yerine ‘Moskovalılar, Urallılar gibi’ daha kolay kontrol edilebilir küçük grupların ortaya çıkacağını kaydetti.

Sputnik'in aktardığı habere göre, “Rusya’nın dağılması hâlinde Rusya halklarının pek çoğunun, en başta da Rus halkının kaderinin ciddi manada değişeceğini düşünüyorum” diyen Putin, “Rusya halkı birlikte ve bir olduğunda dengi yoktur. Başarılarımızın ve zaferlerimizin en önemli koşulu bu” diye ekledi.

Rusya Devlet Başkanı, daha önceki bir açıklamasında ‘Rusya’yı yenmenin tek yolunun onu içeriden bölmek olduğunu’ söylemiş olmasının sorulması üstüne, “Birinci Dünya Savaşı’nda yaptıkları buydu, dahası SSCB’nin dağıldığı 90’larda olan buydu” değerlendirmesini yaptı. Putin, bunun suçlusunun da kendi dönemlerinde Rusların, Rusya İmparatorluğu’nın ya da SSCB’nin çıkarlarını savunmak yerine başkalarının çıkarlarına hizmet edenler olduğunu iddia etti.

‘Dünyanın sadece ABD’nin çıkarları üstünden şekillenmesine her daim karşı çıkacağız’

Putin, Rusya’nın, dünyanın sadece ABD’nin çıkarları üstünden şekillenmesine karşı olduğunu belirtti:

“ABD’nin yapmak istediği tam olarak bu, sizi temin ederim herkes bunu çok iyi biliyor. ABD’nin uyduları dahi bunu anlıyor, fakat kendilerine göre farklı sebeplerle, her şeyden önce de ekonomi ve savunma alanında (ABD’ye) bağımlı olmaları nedeniyle (buna karşı çıkmıyorlar.) Bunun dışında herhalde Rusya ile savaşmanın ABD ile ortak çıkarları olduğunu düşünüyorlar.”

Bununla beraber Rusya Devlet Başkanı, “En nihayetinde çok kutuplu dünya, uluslararası alanda herkese saygı duyulması ve herkesin çıkarlarının dikkate alınması için verilen savaşın kazanılacağından şüphem yok” diye ekledi.

‘Fransa ile İngiltere’nin cephanelerindeki nükleer başlıklar da hesaba katılmalı’

Putin, Rusya ve ABD’nin cephanelerinde bulundurdukları nükleer silahların sayısını belirli bir sınırda tutan Nükleer Silahların Azaltılması Anlaşması’nı askıya almış olmalarına ilişkinse, ülkesinin söz konusu anlaşmaya geri dönmesi için anlaşma kapsamında Fransa ve İngiltere’nin ellerinde bulundurdukları nükleer başlıkların da değerlendirmeye alınması gerektiğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Zamanında (anlaşmanın imzalandığı dönemde) NATO’nun kendisini askeri bir blok olmaktansa siyasi bir kuruluş ilan etmesine güvenerek onları (Fransa ve İngiltere) anlaşmanın dışında tuttuk. Fakat şu anda NATO’nun askeri bir blok olmadığını kim söyleyebilir? Neler olup bittiğini görüyoruz. Bu nedenle bu konuyu değerlendirmeye geri döneceksek mevcut durumu dikkate alacağız” dedi.