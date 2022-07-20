Putin: Arabuluculuk teklifleri için Türkiye, Suudi Arabistan ve BAE'ye minnettarız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ve İran ile gerçekleştirilen üçlü zirvenin ardından gündemi değerlendirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, "Türkiye'nin çabalarına ve diğer ülkelerin tekliflerine gelince, örneğin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde arabuluculuk teklifinde bulundu. Bu fırsata sahiplerdi de. Bu teklifi yapan tüm dostlarımıza minnettarız" dedi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Putin, Gazprom'un gaz arzı konusundaki sözleşmeden doğan yükümlülüklerini de her zaman yerine getireceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı, "Gazprom her zaman tüm yükümlülüklerini yerine getirdi, getiriyor ve getirme niyetinde. Ortaklarımızın kendi hatalarını Rusya ve Gazprom'a yüklemeleri veya değiştirmeye çalışmaları için hiçbir dayanak yok" ifadelerini kullandı.

Putin, Gazprom'un Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu kadar gazı pompalamaya hazır olmasına rağmen Batılı ülkelerin enerji yollarını kapattığını ve gaz kaynaklarına yaptırımlar uyguladığını belirterek, Avrupa'nın petrol ticareti konusunda 'aynı suda iki kez yıkandığını' da sözlerine ekledi. Ayrıca Kiev'in Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya geçiş istasyonlarından biri olan Sokhranivka giriş noktasını siyasi nedenlerle kapattığını da belirtti.

'Kiev görüşmeye niyetli değil'

Putin Ukrayna'nın varılan anlaşmaları uygulamayı reddettiğini ve görüşmeye niyeti olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, "Müzakere koşullarını yaratmak için birliklerimiz Ukrayna'nın başkenti Kiev'den çekildi. Kiev yetkilileri, pratikte ulaşılmış olmalarına rağmen bu anlaşmaları uygulamayı reddetmişti. Bu nedenle, nihai sonuç bağlayıcı değil. Kiev yetkililerinin görüşme gibi bir arzusu yok" ifadelerini kullandı.

Uluslararası kuruluşlarla yapılan anlaşmanın hâlâ geçerli olduğunu, kimse resmen itiraz etmediği için Rus tahıl ihracatı üzerindeki kısıtlamalardan vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Putin, şöyle konuştu:

"Öncelikle konuyu paket çözüm olacak şekilde ortaya koyduk. Spesifik olarak, Ukrayna tahıllarının ihracatını kolaylaştıracağız, ancak Rus tahıllarının hava taşımacılığı ile ilgili tüm kısıtlamaların kaldırılacağını varsayıyoruz. Şimdiye kadar bu konudaki uluslararası anlaşmalara Amerikalı ortaklarımız da dahil olmak üzere hiç kimse itiraz etmedi. Bildiğiniz gibi, Rus gübrelerinin dünya pazarına arzı üzerindeki kısıtlama Amerikalılar tarafından fiilen kaldırıldı. Durumu içtenlikle iyileştirmek isterlerse, Rus tahıllarının ihracatında da aynı şeyin olacağını umuyorum. Uluslararası gıda pazarları için zaten hazırız. 30 milyon ton tahıl ihracat potansiyelimiz var ve bu yıl 50 milyon tona ulaşacak."