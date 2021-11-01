Putin: ABD’nin Avrupa’ya füze konuşlandırma planları çok büyük bir tehdit yaratıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'nin Avrupa'ya füze yerleştirme gündemine ilişkin açıklamada bulundu. 

Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Avrupa’ya füze sistemleri yerleştirme planlarının Rusya için ‘çok büyük bir tehdit’ oluşturduğunu söyledi.

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