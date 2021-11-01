Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Avrupa’ya füze sistemleri yerleştirme planlarının Rusya için ‘çok büyük bir tehdit’ oluşturduğunu söyledi.
Haber Merkezi
İbrahim Can Usta
Putin: ABD’nin Avrupa’ya füze konuşlandırma planları çok büyük bir tehdit yaratıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'nin Avrupa'ya füze yerleştirme gündemine ilişkin açıklamada bulundu.
Haber Merkezi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Avrupa’ya füze sistemleri yerleştirme planlarının Rusya için ‘çok büyük bir tehdit’ oluşturduğunu söyledi.