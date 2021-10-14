Putin: ABD yaptırım aracı olarak doları kullanmakla büyük hata yapıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası forumunun genel oturumunun ardından ABD menşeli CNBC'ye bir söyleşi verdi. Putin, ABD'nin doları bir yaptırım aracı olarak kullanarak büyük bir hata yaptığını öne sürdü.

"ABD'nin yaptırım aracı olarak doları kullandığında çok büyük bir hata yaptığını düşünüyorum" diyen Rusya Devlet Başkanı, Washington'un yaptırıma tabi ürünler için dolar cinsinden yapılan anlaşmaları durdurmak için yaptığını da sözlerine ekledi.

Putin, "Teslim edilen ürünler için müşterinin parasını dolar olarak alamıyoruz. Bu neye yarıyor? Sadece zorlanıyoruz, başka seçeneğimiz yok, sadece başka para birimlerini kullanmak zorundayız" dedi.

Putin, "Doları rezerv para birimi veya uzlaştırma aracı olarak kullanan diğer ülkeler olup biteni gördüklerinde, doların kendilerine karşı bu şekilde kullanılabileceğinden endişe duyuyorlar" diye ekledi. Rusya lideri şunları kaydetti:

"Ve dolar varlıklarını da azaltmaya başlıyorlar ve onu bir ödeme birimi olarak daha az kullanmaya başlıyorlar. Sonuç olarak, ABD'nin en yakın ortakları ve müttefikleri bile rezervlerindeki doların payını düşürüyor. Bu istatistiksel bir gerçektir."

Moskova'nın, rezerv ve ticarette doların payını azalttığını kaydeden Putin, "Her zaman mümkün değil ama ulusal para birimlerini kullanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla, ABD'nin kendi ocağına incir ağacı diktiği, çünkü doların evrensel bir rezerv para birimi olarak mutlak rekabet gücünü baltaladığı ve döneme hizmet eden siyasi sebepler uğruna stratejik ekonomik çıkarlarına, kendi para birimine zarar verdiği söylenebilir." dedi.

Putin, "doların küresel rezerv para birimi olarak konumunu baltaladığını ve dolar cinsinden ticaret hacminin ve içindeki ülkelerin rezervlerinin hacminin küçüldüğünü" vurguladı.

Ancak ticarette dolar kullanmayı bırakmayı düşünmediklerini söyleyen Putin, her şeyden önce petrol için enerji kaynakları için dolar kullandıklarını da sözlerine ekledi.

Putin, ABD makamlarının bu politikayı sürdürmeleri durumda "ABD doların kendisine olan güveni mahvedecek” diye ekledi.