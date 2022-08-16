Putin: ABD Ukrayna'daki çatışmayı uzatmak ve dünyayı istikrarsızlaştırmak istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yi Ukrayna krizini sürüncemede bırakmakla ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı son ziyaretle dünyayı istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.

Moskova'daki Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Putin, "Ukrayna'daki durum ABD'nin bu çatışmayı uzatmaya çalıştığını gösteriyor. Ve aynı şeyi Asya, Afrika ve Latin Amerika'da çatışma olasılığını besleyerek yapıyor" dedi.

'Dikkatle hazırlanmış bir provokasyon'

Pelosi'nin Tayvan ziyareti hakkında konuşan Putin, "ABD'nin Tayvan macerası sadece sorumsuz bir politikacının gezisi değil, bölgedeki ve dünyadaki durumu istikrarsızlaştırmaya ve kaotik hale getirmeye yönelik bilinçli ve kasıtlı bir stratejinin parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin diğer ülkelerin egemenliğine ve uluslararası yükümlülüklerine ABD'nin saygı duymadığının "küstahça bir göstergesi" olduğunu ileri süren Putin, durumu "dikkatle hazırlanmış bir provokasyon" olarak tanımladı.

Rusya, ABD'nin Kiev'e yaptığı askeri yardımları kınıyor. İki ülke arasındaki en gergin dönemlerden geçildiği sırada Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya Nükleer Santrali'ni hedef alan saldırılar nükleer felaket yaşanması yönündeki endişeleri de artırdı.

'Tek kutuplu dünya düzeni çağı geçmişte kaldı'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyadaki gerilimi azaltmanın, askeri ve politik alanda tehdit ve risklerin üstesinden gelmenin ancak çok kutuplu dünya sisteminin güçlendirilmesiyle mümkün olacağını belirterek, "Tek kutuplu dünya düzeni çağı geçmişte kaldı" dedi.

Putin dünyadaki durumun dinamik olarak değiştiğini, çok kutuplu bir dünya düzeninin ana hatlarının şekillendiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, gittikçe daha fazla ülkenin ve halkların kimliklerine, geleneklerine ve değerlerine dayalı olarak özgür, egemen kalkınma yolunu seçtiğini dile getirdi.

'Halkları neo-kolonyal düzenin kıskacında tutmaya çalışıyorlar'

Batılı küreselci seçkinlerin kaosu kışkırtarak, yeni çatışmalar oluşturarak çevreleme politikasıyla alternatif, egemen kalkınma yollarını baltaladığını söyleyen Putin, “Böylece ellerinden kayan hegemonya ve gücü tüm güçleriyle korumaya ve ülkeleri ile halkları neo-kolonyal düzenin kıskacında tutmaya çalışıyorlar” ifadesini kullandı.

ABD ve müttefiklerinin egemen devletlerin iç işlerine kaba bir şekilde müdahale ettiğini, provokasyonlar, darbeler, iç savaşlar düzenlediğini belirten Putin, bu devletlerin tehdit, şantaj ve baskılarla bağımsız devletleri iradelerine boyun eğmeye, kendilerine yabancı kurallarla yaşamaya zorlamaya çalıştığını dile getirdi.

Şoygu: Amaç caydırıcılık

Ukrayna'nın nükleer santrale düzenlediği saldırının ardından Kiev ve Moskova birbirlerini suçlarken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu nükleer silahların caydırıcı olduğunu belirti.

Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda "Rusya'nın nükleer silahlarının temel amacı nükleer bir saldırıyı caydırmaktır" diyen Bakan Şoygu, "Askeri açıdan bakıldığında, Moskova'nın Ukrayna'yı askerden arındırması ve silahsızlandırması hedefine ulaşması için nükleer silah kullanması gerekli değildir" açıklamasında bulundu.

Rusya'dan Çin'e destek

Ukrayna krizi nedeniyle Batı'nın yaptırımlarına maruz kalan Rusya, başta Çin olmak üzere Afrika ve Asya ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme çabasına devam ediyor.

Rusya, Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyareti Çin'in öfkesine neden olan bir "provokasyon" olarak nitelemiş ve Pekin'in "egemenliğini korumak için gerekli tedbirleri" alma hakkı olduğunu söylemişti.