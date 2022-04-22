Putin AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le yaptığı telefon görüşmesinde, Mariupol'deki Azovstal tesisinde silah bırakan herkese yaşam garantisi verdiklerini söyledi.

Görüşmeye ilişkin Moskova'dan yapılan açıklamaya göre Putin, Michel'e Kiev'in Mariupol'deki Azovstal tesisindeki Ukrayna güçlerinin silah bırakmalarını engellediğini söyledi.

AB temsilcilerinin Ukrayna krizinin çözümünün askeri araçlarla çözümüne ilişkin yaptığı açıklamaları "sorumsuzca" diye niteleyen Putin çoğu AB ülkesinin liderinin Rus düşmanlığına göz yumduğunu söyledi.

Putin Brüksel'in, Donbass'ta yerleşim bölgelerini bombalamayı durdurması için Kiev üzerindeki nüfuzunu kullanabileceğini kaydetti.

Michel: Güvenli çıkışların sağlanması çağrısında bulundum

Charles Michel ise Putin ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Ortodoks paskalyası vesilesiyle Mariupol ve diğer kuşatma altındaki şehirlere insani erişim ve buralardan güvenli çıkışların sağlanması için güçlü çağrıda bulundum" ifadesini kullandı.

AB'nin pozisyonunu tekrarladığını kaydeden Michel, Ukrayna'ya desteğin ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımların devam edeceğini belirtti.