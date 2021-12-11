Putin: 1990'larda hükümette en az bir CIA ajanı vardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1990'ların başında en az bir CIA subayının Rus hükümet danışmanları arasında olduğunu söyledi.

Cumartesi günü Rossiya-1 TV kanalına konuşan Putin, "Ülke yasalarına göre ticari faaliyetlerde bulunma hakkı olmamasına rağmen en az bir CIA görevlisinin kesinlikle bu danışmanlar arasında olduğuna inanıyorum" dedi.

Putin, ABD'de söz konusu adamın CIA görevlisi olduğunu ortaya çıkaran bir dava ile olayın kendi kendisine çözüldüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı daha önce 1990'larda Sivil Toplum ve İnsan Haklarını Geliştirme Konseyi ile 9 Aralık'ta yaptığı toplantıda Rus hükümet personeli arasındaki CIA çalışanlarından bahsetmişti. Bunun Rusya'nın içişlerine karışma girişimlerinin sadece bir örneği olduğunu söyledi. Devlet başkanı 2000'lerin başında "hepsini temizlediğini" de sözlerine ekledi.