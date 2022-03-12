Puşilin: Ortadoğu'dan gönüllüler yakın bir gelecekte Donbass'ta olacak

Donetsk Devlet Başkanı Denis Puşilin, Ortadoğu'dan gönüllülerin "çok yakın bir gelecekte" Donbass güçlerine yardım etmek için gelebileceğini göz ardı etmedi.

Rossiya 1'e konuşan Puşilin, "Çeşitli ülkelerden oldukça fazla başvuru geldi. Binlerce gönüllü gelmeye hazır. En yakın zamanda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi için birliklerimizle komşu siperlerde, omuz omuza olacaklarını göz ardı etmiyorum" dedi

Puşilin ayrıca Mariupol'daki insani koridorun işletilmesini sağlamada ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu geçtiğimiz gün çoğu Ortadoğu'dan 16 binin üzerinde kişinin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine yardım etmek istediğini söylemişti.