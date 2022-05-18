PTT'nin yakıt tüketimi yüzde 82 artmış: 'Bu yılki harcama 2,5 milyon lirayı geçecek'

PTT'nin genel müdür, genel müdür yardımcıları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, daire başkanları ve başmüdürleri için tahsis ettiği 110 makam aracına ait akaryakıt tüketim miktarları TBMM'de ele alındı. TBMM KİT Komisyonu'nda konuşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, bu araçların harcadığı akaryakıtın 2020 yılında 64 bin 516 litre iken, 2021 yılında yüzde 82'lik artışla 117 bin 742 litreye ulaştığını bildirdi.

Geçen yıl 1 milyon liralık akaryakıt kullanmış

PTT'nin makam araçları için, 2021 yılı fiyatlarıyla, 1 milyon lira tutarında akaryakıt kullandığını belirten Sertel, miktarlar geçen yılla aynı seviyede bile kalsa, son gelen zamlarla birlikte bu yılki akaryakıt harcamasının 2,5 milyon lirayı geçeceğine işaret etti.

Sertel, farklı kentlerden örnekler vererek, makam araçlarının akaryakıt kullanımındaki dengesizliğe de dikkat çekti. Bitlis ve Hatay'da kullanılan araçların İstanbul ve İzmir kadar akaryakıt harcadığını belirten Sertel, özel amaçlı kullanımların önüne geçmek amacıyla makam araçlarına GPRS takılması önerisini yineledi.

Atila Sertel, en başta PTT Genel Müdürü’nün makam aracına takip cihazı takarak örnek olması gerektiğini söyleyerek, "Kendisine güvenen bir genel müdür ya da genel müdür yardımcısı ya da yönetim kurulu üyesi ya da PTT başmüdürü eğer özel işlerinde kullanmıyorsa, cumartesi- pazar kullanmıyorsa GPRS takılmasından niye çekinsin ki diye sormuştum. Fakat ne yazık ki bunu henüz yapmadınız ve ben burada tekrar aynı öneriyi sunuyorum" dedi.

Söz alan ve "Sadece yönetici araçlarımızı takip etmiyorduk" diyen PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ise "Böyle, bu kadar bir gündem konusuysa bu, bizim için hiç problem değil" ifadesini kullandı. (ANKA)