'PTT'nin öz sermayesi 3 yılda yüzde 86 eridi'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sayıştay'ın 2021 yılı raporuna göre, PTT'nin son 3 yıldaki zararının 2 milyar 346 milyon TL'ye ulaştığını, öz sermayesinin ise yüzde 85,8 oranında azalarak 386 milyon liraya gerilediğini duyurdu.

KİT Komisyonu üyesi Sertel, Sayıştay’ın PTT'ye yönelik 2021 yılı raporunda yer alan tespitleri değerlendirdi. Sertel'in, Sayıştay'ın PTT raporuna ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

"Şirketin öz sermayesi, oluşan zarar nedeniyle bir önceki yıla göre cari yılda yüzde 52 oranında azalış göstererek 774 milyon TL’den, 386 milyon TL’ye gerilemiştir. Şirket 2021 yılında 950 bin TL finansman giderine katlanmıştır. Söz konusu gider, nakit sıkışıklığı nedeniyle kamu bankaları nezdinde açılan kısa vadeli kredili mevduat hesaplarının kullanılmasından kaynaklanan faiz ödemesidir. 2020 yılını 741 milyon TL dönem zararı ile sonuçlandıran Şirket, 2021 yılını ise 387 milyon TL dönem zararı ile kapatmıştır.”

Varlık Fonu'na devrinden beri zarar açıkladı

Varlık Fonu’na devredildiği 2018 yılından bu yana zarar açıklayan PTT’nin ağır bir finansal sıkışıklık yaşadığını ve öz sermayesinin zararlar karşısında eriyip gittiğini ifade eden Atila Sertel şunları belirtti:

“25 bine yakın çalışanı, Türkiye’nin en ücra köşeleri dahil 4 bin 500 iş yeri olan PTT, ne yazık ki kötü yönetildiği için zarar ediyor, öz sermayesi eriyor. 182 yıllık kurumun içini göz göre göre boşaltıyorlar. PTT’nin son üç yıldaki zararı toplamda 2.3 milyarı geçti. Ve öz sermayesi yüzde 85 oranında azaldı. 2018 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra PTT hızla erimeye başladı. Sayıştay’ın 2021 yılı PTT raporunda şirketin öz sermayesi “2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 52 daha azalarak 386 milyon TL’ye gerilemiştir” deniliyor. Öz sermayesinin üç yıldaki erimesi yüzde 85’i geçti. Öte yandan şirket 2021 yılında 951 bin lira finansman giderine katlandı. Nakit sıkışıklığı nedeniyle kamu bankalarından kredi kullanan PTT faiz batağına saplandı. Bunlar giderayak PTT’nin balını yediler peteğini bıraktılar.”

Ülkenin tüm değerlerini satan AKP iktidarının fona devrettiği şirketlerin de önce içini boşalttığını, sonrasında da yok pahasına satabileceğini dile getiren Sertel, şöyle konuştu:

'İç acıtıyor'

“PTT 2021 yılında 7 milyar 540 milyon 389 bin TL gelir elde ederken, giderleri 7 milyar 927 milyon 695 bin TL olmuş. Kazandığından fazlasını harcamış. Giderlerin içerisinde yüzde 81 ile en büyük payı dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler alıyor. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere 2021 yılında personel maaşlarından dahi fazla olarak 3 milyar 155 milyon 360 bin TL ödeme yapılmış. Nedir bu dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler derseniz? Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri, posta-kargo ayırım ve dağıtım hizmetlerinin dışarıdan firma eliyle yürütülmesinden kaynaklanan giderler. 2021 yılında 387 milyon lira daha zarar eden PTT’nin Türkiye’de taşımacılıkta, posta ve telgrafta tekel olmasına rağmen kargo dağıtım işlerini taşeronlara devretmesi ve PTT’nin iyi yönetilmemesi, PTT’nin başındakilerin siyasi olarak kadro alarak atanması ve bu işi layıkıyla yapamayanların eline düşmesi nedeniyle özellikle varlık fonuna devredildikten sonra öz sermayesinin yüzde 85 azalması gerçekten iç acıtıyor. İnşallah önümüzdeki ilk seçimde bütün KİT’leri liyakatlı insanlar yönetecek. Ve Türkiye ile beraber KİT’ler de kurtarılacak. Yağma düzeninden kurtarılacak. İsraftan kurtarılacak, kötü yönetimden kurtarılacak."

Zaman içindeki değişim

Varlık Fonu’na devredilene kadar kâr eden bir kuruluş olan PTT, 2019 yılında 1 milyar 218 milyon, 2020 yılında 740 milyon, 2021 yılında ise 387 milyon TL zarar etti. 2018 yılında 2 milyar 727 milyon TL öz sermayeye sahip olan şirketin öz sermayesi, 2019 yılında yüzde 44 azalarak 1,5 milyar TL’ye, 2020 yılında yüzde 49 azalarak 774 milyon TL’ye, 2021 yılında ise yüzde 52 daha azalarak 386 milyon TL’ye geriledi. PTT’nin öz sermayesi sadece üç yılda yüzde 85,8 oranında erimiş oldu. (ANKA)