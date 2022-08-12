PTT’de pis kokular yükseliyor: Şeyhin adını taşıyan isme özel atama

Gülen Cemaati'nden boşalan kadrolara yerleşen cemaatlerden biri olan Menzilcilere ilişkin ilginç bir atama haberi daha gündeme geldi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "Menzil şeyhinin adını taşıyan kişiye özel kıyak" başlıklı yazısında, "PTT’de pis kokular yükseliyordu" ifadesini kullandı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Bundan 3 ay önce...

PTT çalışanlarına dair yönetmeliğin değiştiği Resmi Gazete’de duyuruldu.

Eski yönetmeliğe göre; PTT’de hukuk müşaviri olmak için en az beş yıl aktif avukatlık yapma şartı vardı. Öyle ya, PTT’deki avukatların amiri konumundaki kişi avukatlığın ne olduğunu bilmeliydi, o deneyime sahip olmalıydı.

İşte bu şart 13 Mayıs’ta değiştirildi. Yeni yönetmeliğe göre, avukatlık ruhsatınızın olması ve üç yıl PTT’deki herhangi bir departmanda çalışmış olmanız, hukuk müşavirliği koltuğuna oturmanıza yetecekti.

Dikkatinizi çekerim, “beş yıl avukatlık yapma” zorunluluğundan “hiç avukatlık yapmasa da olur, ruhsatı yeter” hale getirildi o kritik koltuk.

PTT’de pis kokular yükseliyordu. Sanki özel biri için yönetmelik değiştirilmişti.

Ve maalesef tahminler doğruydu.

4 Ağustos’ta yeni bir isim PTT’nin hukuk müşaviri oldu.

Adı: Muhammet Raşit Köse.

PTT’de uzman yardımcısı olarak çalışıyordu. Ruhsatı vardı ama hiç avukatlık yapmamıştı. Yani bu “şart” tutuyordu.

Dahası, tam da yeni yönetmeliğin “üç yıldır çalışıyor olsun” şartı da adeta onun için biçilmiş kaftandı. Köse üç buçuk yıldır PTT’de görev yapıyordu.

Muhammet Raşit Köse’yi aradım. “Hiç avukatlık yaptınız mı” diye sordum. “Ruhsatnamem var” dedi. Biliyorum, 2020’de aldı. Ama işte sanık savunmadan, adliyelerde ter dökmeden, hâkim yüzü görmeden avukatların bağlı olduğu hukuk müşaviri oldu. Her şey yasal, her şey kılıfındaydı!

Sorularıma pek yanıt vermek istemedi Köse. “Misafirlerim geldi, bu oda da boyanacak” diye görüşmeyi kısa kesti.

Halbuki, daha soracaktım: İsminizi Menzil tarikatı şeyhi Muhammet Raşit Erol’dan aldığınız iddiası doğru mu?

Ah ki ne ah!

Devletin tüm kurumları çürüyordu. 182 yıllık PTT de bundan nasibini alıyor..."