PTT'den 45 günlük şirkete 33 milyon TL'lik sözleşme

100 bin TL sermaye ile kurulan Victor Orbis isimli PR şirketi, kurulduktan 45 sonra PTT ile 33 milyon 885 bin TL’lik sözleşme imzaladı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, söz konusu sözleşmeyi TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda PTT’ye ilişkin Sayıştay Denetim Raporları görüşülürken gündeme getiren CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, PTT’nin henüz 45 günlük bir şirketle sermayesinin 300 katından daha fazla bir tutarda sözleşme imzaladığını belirtti.

100 bin TL sermaye ile 13 Mart 2020’da kurulan Victor Orbis isimli şirket ile PTT’nin yaklaşık bir buçuk ay sonra 33 milyon 885 bin TL’lik anlaşma imzaladığını açıklayan Yavuzyılmaz, “Merak ediyorum, ülkemizin sıradan bir genci böyle bir işi PTT’den alabilir mi? 100 bin TL sermaye koyup şirket kuracak, siz ona bir buçuk ay sonra 33 milyon 885 bin 600 bin lira artı KDV’lik böyle bir iş vereceksiniz. Gerçekten çok acı, belgeleri de var, olmaz böyle bir şey.” dedi.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten’den konuya açıklık getirmesini isteyen Yavuzyılmaz, Gülten’e konuyla ilgili, “Victor Orbis reklam işinin süreciyle ilgili 33 milyon lirayı aşan bir sözleşme imzalanıyor. Bununla ilgili takibiniz nedir?” sorusunu yöneltti. Gülten’in ise soruya yazılı olarak yanıt göndermek istediği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından da iş aldı

Victor Orbis isimli PR şirketinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şirket, PTT’den sonra Cumhurbaşkanlığı ile de sözleşme imzaladı. Victor Orbis şirketi Cumhurbaşkanlığı'ndan, "Malazgirt Zaferi Anma Etkinlikleri Kamu Spotları" işini aldı. Kurum ayrıca, Halk Yatırım, TEKFEN, Beyoğlu Belediyesi, Terakki Vakfı Okulları ile de çeşitli sözleşmeler imzaladı.