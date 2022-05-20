Erdoğan herkesin önünde Özkan'ı azarlamış: Saçma sapan programlara çıkıyorsun

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor. O zaman teslim oldu" sözleri parti içinde krize neden olmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu ifadelerin partiyi bağlamadığını dile getirmişti.

Dün görevden affını istediği haberlerine konu olan Cahit Özkan'ın görevden af sürecine dair dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

Halktv'den İsmail Saymaz, Özkan'ın Erdoğan tarafından azarlandığını dile getirdi.

Saymaz'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"İstifası istendi.

Özkan, direnişe geçti.

Beyaz TV'ye çıkıp imaj düzeltmeye çalıştı.

Olmadı.

Ömer Çelik'le çekilmiş bir fotoğrafını "Sıkı dostlar arasına kimse giremez" notuyla, Erdoğan ile olan fotoğrafını da bir şiirle birlikte Twitter'da paylaştı.

Çabaları sonuç vermedi.

Erdoğan, MYK üyelerinin huzurunda Özkan'ı fırçalayarak, şunları söyledi:

"Bizi yoruyorsun. Bizi dinlemiyorsun. Saçma sapan programlara çıkıyorsun. Şahsi ikbalini düşünüyorsun. Bu işi parti için değil, şahsi ikbalin için yapıyorsun!"

Bu sözler üzerine herkesi buz kesti.

Erdoğan, Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz'a döndü.

"Ne yapalım?" diye sordu.

Yılmaz, "Krizimiz var. Bundan sonra Cahit Bey kürsüye çıktığında partinin mi, yoksa Cahit Bey'in görüşü mü sorarlar" dedi.

Erdoğan "Yani?" diye sordu.

Yılmaz, "İstifasını istemek zorundayız" diye devam etti.

Erdoğan, "Kimi öneriyorsunuz?" diye ekledi.

Yılmaz da Yılmaz Tunç'un adını verdi.

MYK oybirliğiyle kabul etti.

Erdoğan öğrenci affı için çalışmalara başlandığını açıklayan Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nu da "Bitmemiş ve netleşmemiş işleri duyurmayın" diye fırçaladı.

Bu arada AK Partili kaynaklar Cahit Özkan ile ilgili rahatsızlığın öteden beri var olduğunu ifade etti."