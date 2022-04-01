PTT'den 4 milyon 500 bin TL'lik 'konsept' harcaması

Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra, “Kamu zararı ve usulsüzlük” iddialarının merkezine oturan, 2019 yılında ise 1,2 milyar TL ile rekor zarara imza atan PTT, “Yeni Konsept Düzenlemesi” için milyonlarca lira harcadı. PTT şubelerinin yeni konsepte uyumlu hale getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalar için 2019’da toplam 4 milyon 500 bin 340 TL’lik harcama gerçekleştirildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, düzenleme işi için 13 farklı ihale düzenlendi. İhalelerden en maliyetlisine PTT Ankara Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü imza attı. Müdürlük, Eryaman PTT Merkezi’nin yeni konsepte uygun hale getirilmesi için özel bir şirketle 529 bin 130 TL’lik anlaşma yaptı. Elvankent PTT Merkezi’nde yapılan çalışmaların maliyeti ise kayıtlara 684 bin TL olarak geçti. Böylelikle PTT, yalnızca Ankara’daki iki şubenin yeni konsepte uyumlu hale getirilmesi için 1,1 milyon TL harcama yaptı.

PTT’nin, “Yeni PTT Konsept Düzenlemesi” kapsamında 2019 yılında dönüşümünü gerçekleştirdiği bazı merkezlerin dönüşüm maliyetleri şöyle kaydedildi: