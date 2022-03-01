PTT yöneticileri binlerce litre akaryakıt kullandı

2020 yılında PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Genel Müdür, yardımcılar, Özel Kalem Müdürlükleri'nin yıllık kullandığı akaryakıt miktarı açıklandı. Bu kişilere 6'şar bin litre akaryakıt kullanım hakkı verildiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, hukuk müşaviri ve daire başkanlarınınsa içinse yıllık 3 bin litre akaryakıt kullandığını duyurdu.

Aynı yıl 49 aracın 64 bin 5146 litre akaryakıt kullandığını açıklayan Sertel, "Sayıştay makam araçlarının hafta sonu ve bayram tatillerinde de kullanılıyor olabileceğini belirterek, bunun yönetici maaşlarından vergilendirilmesini istedi'' dedi.

Sertel şöyle konuştu:

"Denetleme de imkansız. Son zamlarla birlikte PTT'de üst düzey bir yöneticinin yıllık akaryakıt tüketim bedeli 70 bin liraya yaklaşıyor. Zamların ardından vatandaşlar arabalarına bile binemeyip, depolarını dolduramıyor. PTT üst yönetimi ise kontrolsüz biçimde akaryakıt harcıyor. PTT başta olmak üzere tüm kamu kurumlarındaki araçlarda takip sistemi zorunlu olmalı ve yakıt israfının önüne geçilmeli."