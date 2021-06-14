PTT fatura ödemelerinde ek ücret alıyor

Fatura tahsilat işlemleri, ilgili kuruluşlar ve bankaların yanı sıra PTT şubeleri aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. Ancak yurttaşlar son günlerde PTT şubelerinde fatura ödemeleri sırasında alınan ücret nedeniyle şikayetçi.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan PTT şubelerinde fatura tahsilat işlemleri sırasında alınan ücretler ile ilgili Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Tarhan, "PTT’nin web sayfasında fatura tahsilat işlemlerinde ilave ücret alınmayacak denmesine rağmen ücret alınıyor. Vatandaşlar yıllardır fatura ödeme işlemlerini PTT’ler üzerinden ücretsiz gerçekleştirirken neden bugün ücret alınmaktadır? Zaten faturalar vergiler ve zamlar nedeniyle kabarık geliyor, bir de işlem bedeli adı altında ek ücret alınması doğru değildir" dedi.

'Fatura ödemelerinde kolaylık sağlanmalı'

Tarhan şöyle konuştu:

"Elektrik faturasından ilave ücret alınmazken su ve doğalgaz faturalarından alınmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sormak istiyorum, bu farklılığın nedeni nedir? Elektrik faturasından ücret alınmıyorsa diğer faturalardan da alınmamalıdır. Milyonlarca kişi faturalarını hâlâ PTT şubeleri aracılığıyla ödüyor. Vatandaş bankaların aldığı işlem ücretlerinden kaçıp PTT üzerinden ödemelerini gerçekleştiriyor. Vatandaşa fatura ödemelerinde kolaylık sağlanmalı ve PTT üzerinden yapılan işlemlerde ek ücret alınmamalıdır."